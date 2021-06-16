16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи разыскивают очевидцев ДТП с погибшим мотоциклистом в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 15 июня около 22.30 32-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, двигался по Логойскому тракту в Минске. Проезжая регулируемый перекресток Логойского тракта и улицы Калиновского, водитель решил совершить левый поворот, однако не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу Honda. В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следователями проведен осмотр места происшествия, для установления обстоятельств совершения ДТП назначено проведение судебных экспертиз, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Минску. В отношении 32-летнего водителя Ford возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: г.Минск, ул.Первомайская, 7, или по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-