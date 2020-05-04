Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Петриковском районе

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Устанавливаются обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Петриковском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Смертельная авария произошла 2 мая около 14.00. Водитель Volkswagen Golf ехал по дороге Секеричи - Лучицы, вылетел в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево. "Произошло возгорание автомобиля. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия", - уточнили в СК.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, в салоне находились 35-летний собственник авто из деревни Савичи Калинковичского района и его 59-летний отчим. Для идентификации погибших будет проведено судебно-медицинское исследование останков.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК. Назначены судебно-медицинские, автотехническая и иные экспертизы.

Сотрудники СК просят граждан, обладающих информацией о ДТП, обратиться в следственное управление УСК по Гомельской области по телефонам (80232) 69-30-78, (8029) 377-48-23.-0-