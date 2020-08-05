Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с наездом на пешехода в Минском районе

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 3 июля около 17.25 водитель автомобиля Lexus GX460 двигался по автодороге Минск - Калачи - Мядель в направлении столицы. Вблизи деревни Дубовляны Минского района на 14-м км он совершил наезд на женщину. Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода после того, как вышла из-за остановившейся на правой обочине маршрутки. В результате ДТП 36-летняя жительница Минского района с тяжкими телесными повреждениями была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Для установления фактических обстоятельств следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора ДТП, обратиться в Минский РОСК по адресу: Минск, улица Скрыганова, 4 или по телефонам: 8 (029) 140-55-18, 8 (017) 302-54-68.-0-