Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими в Дзержинском районе

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, сегодня рано утром 22-летний водитель легкового автомобиля Citroen ехал по автодороге Дзержинск - Рубежевичи. В салоне также находился 16-летний парень. На выезде из города Дзержинска легковушка столкнулась с автомобилем МАЗ, который двигался в том же направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и несовершеннолетний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Следователями с участием специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, допрошены свидетели.

По данному факту Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Обращаемся с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии (в том числе - обладают записями видеорегистраторов), обратиться в Дзержинский районный отдел Следственного комитета по адресу: город Дзержинск, улица Фоминых, 1а, или по телефону: 8 (01716) 5-27-07.-0-