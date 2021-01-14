Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Червенском районе

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устанавливаются обстоятельства ДТП на М4 в Червенском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 26 сентября 2018 года около 21.40 37-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda, двигался по автодороге М4 Минск - Могилев в направлении Минска. На 49-м км вблизи деревни Черноградь водитель наехал на 64-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия мужчине причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был доставлен в больницу", - рассказали в СК.

Следователи допросили обвиняемого и потерпевшего, свидетелей. По делу проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, следственный эксперимент. В настоящий момент проводится дополнительное расследование.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, просят сообщить по телефону 8 (017) 219-09-07.-0-