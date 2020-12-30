Фото СК
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования в Слонимском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"По данным следствия, днем 29 декабря 41-летний мужчина выполнял работы по замене колеса на навесном плуге. В какой-то момент плуг опрокинулся с домкрата и придавил рабочего. От полученных травм местный житель скончался на месте", - рассказали в СК.
Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены сотрудники предприятия, назначены экспертные исследования, изъята необходимая документация.
По данному факту проводится проверка.-0-