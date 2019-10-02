Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины в Калинковичском районе

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства 42-летней женщины в Калинковичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

Женщину без признаков жизни с телесными повреждениями обнаружили сегодня в частном доме в городском поселке Озаричи. По подозрению в преступлении задержали ее 47-летнего супруга. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают следователи.

Калинковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи допрашивают родственников и соседей супружеской пары. Назначено проведение ряда экспертиз.-0-