15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Барановичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 14 апреля поступило сообщение от мужчины об обнаружении в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов частей тела женщины.

Следователем с участием специалистов Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. Экспертами управления ГКСЭ по Брестской области при помощи автоматизированной дактилоскопической информационной системы (АДИС) установлена личность погибшей, 45-летней жительницы райцентра.

УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан 50-летний минчанин. В настоящее время следователи проводят следственные действия с его участием.

"Все обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются. С подозреваемым проводятся следственные действия", - отметили в СК. -0-