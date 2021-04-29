Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий витебчанина

29 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске следователи устанавливают потерпевших и пострадавших от мошеннических действий жителя областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. По данным следствия, 26-летний житель Витебска с июля по август 2020 года обращался к ранее не знакомым гражданам с просьбой приобрести товары в магазинах области в рассрочку или в кредит и передать их ему. Парень обязался в дальнейшем производить платежи по рассрочкам и кредитам в полном объеме.

Когда пять потерпевших передали подозреваемому оформленное на себя имущество, он за оказанную услугу дал им в среднем по Br250 каждому.

После молодой человек никаких выплат по рассрочкам и кредитам не делал и не намеревался выполнять принятые на себя обязательства. Полученный мошенническим путем товар он перепродавал. Общий ущерб от противоправной деятельности витебчанина составил более Br24,9 тыс.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Расследование уголовного дела продолжается.

У следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше. В связи с этим Следственный комитет обращается с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий молодого человека, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399-80-44 (круглосуточно).-0-

Фото УСК по Витебской области