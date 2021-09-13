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11:58 Следователи устанавливают свидетелей ДТП с пострадавшим подростком Происшествия
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13 сентября 2021, 11:58

Следователи устанавливают свидетелей ДТП с пострадавшим подростком

Фото из архива
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

"По данным следствия, вечером 3 сентября 46-летний водитель Volkswagen при въезде в деревню Дубовцы Волковысского района неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дороги съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными травмами и переломами. У водителя диагностирован перелом ключицы", - рассказали в УСК.

Установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также получена информация о том, что несовершеннолетний пассажир сидел на переднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

Следователем был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертизы. Были привлечены специалист УГКСЭ по Гродненской области и сотрудники ГАИ.

Действия водителя квалифицированы по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следователи обращаются к водителям, которые стали свидетелями ДТП, а также к гражданам, располагающим сведениями и записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35.-0-

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