Следователи в Могилеве устанавливают обстоятельства жестокого убийства

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

По данным следствия, ночью 1 марта в Могилеве загорелся частный дом. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 47-летней хозяйки.

"Следственно-оперативной группой проведен тщательный осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти женщины следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. По результатам вскрытия установлено, что помимо следов термического воздействия у женщины имеются повреждения костей скелета", - рассказали в СК.

Эти сведения позволили сделать вывод о том, что смерть потерпевшей может носить криминальный характер. По подозрению в преступлении задержан 21-летний сожитель женщины. При допросе молодой человек пояснил, что накануне происшествия он с погибшей распивал спиртное. Возник конфликт, и молодой человек несколько раз ударил женщину. После этого подозреваемый облил потерпевшую неустановленной горючей жидкостью и поджег, а сам скрылся.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-

Фото УГКСЭ по Могилевской области