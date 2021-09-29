Следователи выясняют обстоятельства ДТП на территории "Зубренка"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства ДТП на территории УО "Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок", сообщили БЕЛТА в СК.
По данным следствия, в период с 16 по 28 сентября на территории центра МЧС проводился ежегодный 24-й Республиканский слет юных спасателей-пожарных. 28 сентября было организовано катание детей на служебных квадроциклах. Около 17 часов 38-летний сотрудник МЧС, управляя служебным снегоболотоходом, перевозил на заднем сидении 15-летнего парня.
"По предварительной информации, во время движения он не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате происшествия сотрудник МЧС и подросток получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми доставлены в учреждение здравоохранения, - отметили в СК. - Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. По данному факту Мядельским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначены судебно-автотехническая и судебно-медицинские экспертизы. Руководством МЧС также назначено проведение служебной проверки".-0-