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14 августа 2020, 14:01

Следователи выясняют обстоятельства пожара в Кличевском районе, на котором погибла молодая семья

Фото УСК по Могилевской области
Фото УСК по Могилевской области

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кличевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту пожара, в результате которого погибли супруги и их ребенок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Фото УСК по Могилевской области
Фото УСК по Могилевской области

"Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Воевичи Кличевского района. При ликвидации пожара обнаружены тела проживавших в доме 23-летней женщины, 32-летнего мужчины и их 8-месячной дочери. Следователи совместно с экспертами и сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия", - рассказала Анастасия Лавринович.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.-0-

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