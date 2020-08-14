Следователи выясняют обстоятельства пожара в Кличевском районе, на котором погибла молодая семья

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кличевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту пожара, в результате которого погибли супруги и их ребенок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Фото УСК по Могилевской области

"Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Воевичи Кличевского района. При ликвидации пожара обнаружены тела проживавших в доме 23-летней женщины, 32-летнего мужчины и их 8-месячной дочери. Следователи совместно с экспертами и сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия", - рассказала Анастасия Лавринович.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.-0-