Следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования горнорабочего на шахте в Солигорске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют причины смерти горнорабочего на шахте в Солигорске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.

В СК сообщили, что 3 июня в правоохранительные органы Солигорска поступило сообщение о смертельном травмировании горнорабочего.

Следственно-оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины.-0-