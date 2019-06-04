Следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования горнорабочего на шахте в Солигорске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют причины смерти горнорабочего на шахте в Солигорске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.
В СК сообщили, что 3 июня в правоохранительные органы Солигорска поступило сообщение о смертельном травмировании горнорабочего.
Следственно-оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины.-0-
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