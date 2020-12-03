Следователи завершили расследование дела о беспорядках на БМЗ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых работников ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В Жлобине 17 августа возле промышленного предприятия проходило несанкционированное массовое мероприятие. Примерно в 12.00 рядом с корпусами заводоуправлений собралась толпа из числа работников БМЗ и иных лиц, которые поддались на призывы организаторов митинга, размещенные в локальных Telegram-каналах и чатах. Несколько агрессивно настроенных граждан стали накалять обстановку, выкрикивать лозунги и агитировать толпу пойти на территорию промышленной зоны и остановить производство.

В итоге часть митингующих незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов для препятствования движению технологического транспорта. Несколько человек остановили тяжеловоз, который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению предприятию ущерба.

Сообщение о происшествии на БМЗ поступило в управление Следственного комитета по Гомельской области. В ходе проверки следователи установили организаторов и активных участников беспорядков. Уголовное дело было возбуждено в отношении 38-летних разливщика стали и оператора резки горячего металла, 42-летнего водителя и 30-летнего автослесаря.

Расследование уголовного дела осуществляла следственная группа. С участием фигурантов проведен комплекс следственных действий. Оператор и водитель признали вину, раскаялись в содеянном и приняли меры к возмещению причиненного вреда. К обоим применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении автослесаря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый фигурант, гражданин России, скрылся и был объявлен в розыск.

На основании собранных по делу доказательств работникам БМЗ предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях) УК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-