Следственный комитет расследует уголовное дело о клевете на сайте

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет расследует уголовное дело о клевете на одном из интернет-ресурсов, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, в середине августа на интернет-ресурсе "Наша нива" была размещена публикация, содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел Беларуси. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.188 УК. По подозрению в совершении указанного преступления задержан главный редактор ресурса", - рассказали в СК.

Обстоятельства противоправных действий выясняются. Проводится расследование.

За восемь месяцев по ст.188 УК возбуждено 27 уголовных дел. Следственный комитет напоминает, что клевета влечет не только административную, но уголовную ответственность.-0-