Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно - координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица. "В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", - отметили в СК.

Следственный комитет обращается к очевидцам данных событий. "Если у вас имеются видеозаписи или фотографии данных лиц, а также если вы обладаете важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов, просьба сообщить об этом в управление Следственного комитета по Минску", - проинформировали в СК.

"Только вместе мы сможем остановить массовые беспорядки, обеспечить безопасность каждого и вернуть спокойствие в родной стране", - подчеркнули в Следственном комитете.-0-