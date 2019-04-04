Следствие установило 54 эпизода в деле о незаконном обороте мака и маковой соломы в Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование масштабного уголовного дела о доставке на территорию Беларуси наркотиков (смеси семян мака и маковой соломы) и их незаконном обороте внутри страны. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выяснили, что к незаконным поставкам в страну смеси семян мака и маковой соломы и ее продаже причастна преступная организация. По данным следствия, она действовала в Беларуси с января 2015 года по май 2018. "Установлено 54 эпизода незаконного с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки и сбыта смеси семян мака общей массой более 14 т. На имущество обвиняемых на общую сумму более Br159 тыс. наложен арест", - проинформировали в Следственном комитете.

С июля 2017 года по июнь 2018-го по подозрению в совершении противоправных действий задержан 41 человек от 20 до 55 лет. Следователи допросили обвиняемых и свидетелей - всего более 200 человек, к материалам также приобщены заключения десятков химических и криминалистических экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Семнадцати участникам преступной организации предъявлены обвинения по ст.285 (создание преступной организации либо участие в ней), ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, совершенный организованной группой) и ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере). "Четырем из них предъявлены обвинения также по ст.328-1 (незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотических средств, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. Кроме того, одному предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы Беларуси (ч.1 ст.371 Уголовного кодекса)", - добавили в СК.

В отношении всех участников преступной организации применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении остальных участников преступной организации и организованных преступных групп продолжается.

Следователи вместе с оперативниками установили структуру преступной организации и входивших в нее преступных групп. "Каждому участнику была отведена своя роль. Так, общее руководство, распределение обязанностей внутри основной организации, ценообразование и контроль над доходами осуществлялись 48-летним мужчиной. Остальные вовлекали в преступную деятельность новых лиц, создавали нижестоящие организованные группы и выстраивали четкую иерархию внутри них, обучали приемам конспирации, а также контролировали их соблюдение", - рассказали подробности уголовного дела в СК.

Сырье для наркотиков члены преступной группы крупно- и среднеоптовой доставки привозили в Беларусь из Украины и России на законспирированные склады. Наркотики перемещались через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам. Позже для усиления безопасности члены преступной организации стали перемещать смесь лесными тропами. Она расфасовывалась членами групп сбытчиков на разовые дозы, одновременно подыскивались покупатели смеси мака и маковой соломы из числа наркозависимых.-0-