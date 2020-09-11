Следствие возложило вину за ДТП в Березовском районе на водителя легковушки

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Березовском районе, в котором четыре человека погибли и двое получили травмы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла около 4 часов утра 8 мая вблизи деревни Ярцевичи (подъезд от автодороги Р136 к Белоозерску), где столкнулись две легковушки. От полученных телесных повреждений погибли на месте четыре человека: 23-летний водитель, два пассажира автомобиля Nissan (25-летний мужчина и 33-летняя женщина - жители Березовского района) и 51-летний пассажир Renault (житель Бреста). Еще двое получили телесные повреждения.

Как установило следствие, Nissan ехал со скоростью не менее 100 км/час при максимально разрешенной на этом участке 70 км/час. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Накануне компания употребляла спиртное. "Водитель автомобиля Nissan не учел ограничение скорости, не выдержал дистанцию с впереди идущим транспортом. В результате Nissan своей передней частью столкнулся с задней частью автомобиля Renault, который начал поворачивать налево. От столкновения оба транспортных средства съехали с дороги, Nissan загорелся", - восстановили картину произошедшего в УСК.

Следователи пришли к выводу, что причиной ДТП и его трагических последствий стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Nissan. Его действия квалифицированы по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК. В связи со смертью мужчины производство по уголовному делу в отношении него прекращено.-0-