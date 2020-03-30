Слушание уголовного дела об убийстве 15-летней давности началось в Могилеве

30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Слушание уголовного дела по факту убийства семьи возобновили в Могилеве. На скамье подсудимых четыре человека - 15 лет назад их уже задерживали по подозрению в совершении этого преступления, однако тогда суд не признал подозреваемых виновными. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном суде.

"На скамье подсудимых четверо. Все они подозреваются в совершении убийства семьи - шести человек, среди которых было двое детей. Преступление произошло еще летом 2005 года в деревне (ныне агрогородок) Большая Мощаница Белыничского района, - рассказали в суде. - Тогда на скамье подсудимых было пять человек. Всех их признали невиновными. Дело было возобновлено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Сейчас четырем фигурантам инкриминируют убийство и разбой".

В ночь с 31 мая на 1 июня 2005 года в Большой Мощанице была убита целая семья. Супружеская пара - ей 48, ему 53 года, 27-летняя дочь хозяйки дома, ее гражданский муж и двое их малолетних детей. Они перебрались в нынешний агрогородок из Белыничей, после того как продали там квартиру. Деньги, вырученные от продажи, и стали главной причиной преступления. По мнению следователей, уроженцы Большой Мощаницы планировали напоить новоселов и узнать, где они хранят денежные средства. Когда план провалился, сообщники убили всю семью.

Всех подозреваемых обвиняют в убийстве с особой жестокостью, в том числе заведомо малолетних, и в разбое. Из дома убитых они унесли $1,1 тыс. и около 2 млн 360 тыс. неденоминированных белорусских рублей. На момент совершения преступления старшему из подозреваемых было 24 года, а самому младшему - 18 лет.-0-