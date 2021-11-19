Служба такси в Бобруйске выплачивала зарплаты в конвертах

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске руководитель частного предприятия по перевозке пассажиров на такси выдавал сотрудникам зарплату в конвертах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Во время камеральной проверки частного предприятия в Бобруйске сотрудники инспекции выявили нарушения. На протяжении 2019-2021 годов наличная выручка, которая в сумме составила Br230 тыс., не вносилась на расчетный счет, а использовалась для выплаты заработной платы в конвертах", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, организация нарушила порядок исчисления налога при упрощенной системе налогообложения.

"Перевозчику было направлено уведомление с предложением добровольно исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с заработной платы и налог при упрощенной системе налогообложения. Плательщик этого не исполнил. Был составлен акт камеральной проверки, к уплате предъявлены налоги на более чем Br31 тыс., в том числе подоходный налог с заработной платы в размере почти Br30 тыс.", - подчеркнули в налоговой.

За неуплату налогов организация привлечена к административной ответственности.-0-