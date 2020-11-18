Снабженец барановичского предприятия похитил запчасти на Br38 тыс.

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области выявили хищение в особо крупном размере в барановичском филиале брестского открытого акционерного общества. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

По обвинению в совершении преступления арестован 32-летний житель Барановичей. Как должностное лицо он отвечал за обеспечение предприятия автозапчастями и комплектующими.

"Вместе с тем шесть лет снабженец филиала приобретал запчасти не только для автопарка, но и для себя. Впоследствии он оформлял фиктивные документы об их установке на служебный "Фольксваген Мультивен", хотя по своим техническим характеристикам и конструктивным особенностям запчасти не подходили для ремонта этого автомобиля", - отметили в КГК.

Всего в 2013-2019 годах для личных нужд должностного лица за средства предприятия было закуплено более 370 наименований запчастей, комплектующих, автомобильных масел и др. Филиалу причинен ущерб в размере более Br38 тыс.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.-0-