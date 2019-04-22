Снаряд времен войны нашли в районе БГПУ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в районе Белорусского государственного педагогического университета, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Снаряд нашли на улице Советской. Боеприпас без детонатора", - проинформировали в милиции. Место находки было оцеплено. Проводилась эвакуация граждан. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе внутренних войск МВД, подозрительный предмет обнаружили рабочие на стройплощадке в районе улицы Советской, 14. "Строителям показалось, что они нашли снаряд, на место выезжала группа взрывотехнического центра внутренних войск. Специалисты обнаружили 76-мм боеприпас времен ВОВ. Это была пустая болванка - без взрывчатого вещества. Находку вывезли", - проинформировали в пресс-службе.-0-