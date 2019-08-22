Снаряды времен войны нашли на частном подворье в Калинковичском районе

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе обнаружили арсенал времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Мини-склад найден в агрогородке Малые Автюки. Местный житель проводил земельные работы на частном подворье 19 августа. "Трактор копал яму. Среди песка в ковше хозяин дома увидел железные предметы, похожие на снаряды. Работы прекратили, мужчина сообщил об опасной находке в оперативно-дежурную часть Калинковичского РОВД", - рассказал Виталий Пристромов.
Для охраны найденных взрывоопасных предметов на подворье прибыли сотрудники ОВД. Также на месте работала саперно-пиротехническая группа в/ч 5525. Обнаружены 40 минометных мин калибра 50 мм, два артиллерийских снаряда калибра 120 мм и немецкая осколочная противопехотная граната.
Арсенал вывезли на специальный полигон и уничтожили.-0-