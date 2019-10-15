Снаряды времен ВОВ обнаружили в Жабинковском и Столинском районах

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В двух районах Брестской области 14 октября зарегистрированы случаи обнаружения снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Около 10 часов утра работники Жабинковского сахарного завода во время производственного процесса обнаружили три артиллерийских снаряда калибра 76 мм. Боеприпасы на территорию предприятия попали вместе со свеклой, доставленной на переработку.

Фото УВД Брестского облисполкома

В тот же день около 6 часов утра в дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение, что на полигоне Мерлин вблизи деревни Теребличи обнаружен корпус авиационной бомбы без взрывчатого вещества, взрыватель и неуправляемый реактивный снаряд времен минувшей войны.

Все боеприпасы уничтожены саперами.-0-