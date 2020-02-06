Солдат-срочник получил травму в воинской части под Минском

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воинской части под Минском из-за нарушения требований безопасности получил травму военнослужащий срочной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве рассказали, что старший слесарь ремонтного взвода получил тупую травму живота во время занятий, когда производил жесткую сцепку автомобилей. "Военнослужащему оказана экстренная медицинская помощь. Состояние ефрейтора стабильное, он находится в сознании", - проинформировали в Минобороны.

По словам медиков, жизни военнослужащего ничего не угрожает, повреждений костей и внутренних органов не выявлено.-0-