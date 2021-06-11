Солигорчанин приговорен к 4 годам колонии за угрозу убийством и насилие в отношении милиционера

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска, угрожая убийством, душил мать и ударил сотрудника милиции - он приговорен к 4 годам колонии. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"После совместного распития спиртных напитков между 36-летним неработающим солигорчанином и его 63-летней матерью вспыхнула ссора на бытовой почве. Возмущенный угрозой выписки из квартиры, мужчина схватил мать за шею и стал сдавливать, угрожая, что задушит. От физического воздействия женщина задыхалась и теряла сознание, но в момент, когда сын отпустил руки, она выбежала на улицу и вызвала милицию, так как угрозу восприняла как реальную и боялась за свою жизнь", - рассказали в УВД.

Прибывших на помощь сотрудников милиции подозреваемый в квартиру не пустил и заперся изнутри. Так как квартира расположена на 1-м этаже, правоохранители решили попасть в квартиру через балкон. Когда один из сотрудников поднялся по лестнице, мужчина нанес 5 ударов по голове сотрудника.

Прокурор Солигорского района возбудил уголовное дело по ст.186 (угроза убийством) УК. Мать привлекать сына к уголовной ответственности не пожелала. Насилие в отношении сотрудника обернулось возбуждением уголовного дела по ч.2 ст.363 УК, подозреваемый до суда находился под стражей.

Суд Солигорского района огласил приговор - дебошир признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст.363 и ст.186 УК. Судом назначено наказание - 4 года лишения свободы в условиях колонии строгого режима. Он также обязан выплатить сотруднику Br2 тыс. материальной компенсации за моральный вред.

Обвиняемый не работал, неоднократно судим - последний раз в 2019 году за несоблюдение требований превентивного надзора по ст.421 УК. Из исправительной колонии освободился в сентябре минувшего года по отбытию срока наказания.

Потерпевший сотрудник патрульно-постовой службы милиции Солигорского РОВД заявил, что средства, полученные по иску, пожертвует детям-сиротам.-0-