Солигорчанин закинул бетонную полусферу на капот авто - возбуждено уголовное дело

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый солигорчанин закинул бетонную полусферу на капот авто, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Отправляясь за покупками в магазин, солигорчанка не ожидала обнаружить по возвращении к автомобилю бетонную полусферу на капоте. О случившемся она сразу сообщила в милицию. Правоохранители установили обстоятельства происшествия и подозреваемого.

"Ожидая приятеля, отправившегося в магазин за бутылкой спиртного, мужчина обратил внимание на приглянувшуюся ему женщину за рулем современного внедорожника броского цвета. Своими впечатлениями мужчина поделился с вернувшимся знакомым, но реакция нетрезвого собеседника была неадекватной: он поднял с дороги бетонную полусферу и бросил на капот внедорожника", - рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

Нетрезвая выходка неработающего 34-летнего солигорчанина была квалифицирована как хулиганство. Соответствующей статьей УК предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Мужчина предстанет перед судом не в первый раз. Ранее он уже был судим за хулиганство, угон и кражи.-0-