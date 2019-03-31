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Сообщение об опасности в двух ТЦ и на ж/д вокзале в Минске не подтвердилось, они возобновили работу

Происшествия 31.03.2019 | 16:15

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саперно-пиротехнические группы завершили работу в ТЦ "Галилео" и "Замок", а также на железнодорожном вокзале. Сообщение об опасности не подтвердилось, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Опасных устройств не обнаружено. Торговые центры и вокзал возобновили работу.

"Следственный комитет в очередной раз напоминает, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку таких сообщений об опасности. Впоследствии помимо уголовной ответственности на плечи обвиняемого ложится и материальная ответственность", - подчеркнула Юлия Гончарова.-0-

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Теги
Минск, Следственный комитет
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