В Минске эвакуированы два торговых центра и железнодорожный вокзал

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске эвакуированы торговые центры "Галилео" и "Замок", железнодорожный вокзал. На все три места происшествия прибыли следственно-оперативные группы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"По электронной почте поступило сообщение об опасности", - проинформировала она.

В свою очередь официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич уточнила, что сообщение о заминировании торговых центров и вокзала поступило в ОДС в 13.00. "Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На местах работают саперно-пиротехнические группы", - сказала она.-0-