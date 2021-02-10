Сообщения о минировании зданий в Минске не подтвердились - ГУВД

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения о минировании зданий в Минске не подтвердились, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 12.00 в милицию поступило несколько звонков с информацией о минировании зданий на территории столицы: Минского городского исполнительного комитета, Минского городского суда, гостиницы "Минск", гостиницы "Президент-Отель".
Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции устанавливают личность звонившего.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности - уголовно наказуемое деяние. -0-