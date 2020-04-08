Сотрудники частной фирмы заработали на автоаферах более Br95 тыс.

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе руководители частной фирмы заключали сделки по доставке автомобилей из-за границы и не выполняли договорные обязательства, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В РОВД обратился 38-летний житель Гомельской области. Мужчина намеревался приобрести машину за границей. В интернете он нашел предложение частной организации, зарегистрированной в Барановичском районе. Потенциальный покупатель заключил с представителями фирмы договор и внес 100%-ную предоплату, однако услуга так и не была оказана.

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями установили, что фирмой руководят 32-летний директор и 36-летний бухгалтер - жители Гродненской области. Установлены еще 15 пострадавших от противоправных действий жителей различных регионов страны. Общий ущерб превысил Br95 тыс. Возбуждено уголовное дело.-0-