Сотрудники МЧС спасли застрявшего в болоте брестчанина

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23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина застрял в болотистой местности, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.За помощью в МЧС 22 августа около 22.05 обратился брестчанин. Он рассказал, что застрял в болотистой местности в районе Варшавского шоссе. По его словам, он шел домой и решил сократить путь, но попал в западню и сам выбраться не может."Мужчина находился в 150 м от дороги. Он по пояс увяз в грязи. Сотрудники МЧС вытянули пострадавшего на подручные материалы - ветки дерева, а затем доставили на берег", - рассказали подробности в УМЧС.Спасенного мужчину 1996 года рождения осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался.-0-