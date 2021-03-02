Сотрудники минской милиции задержали с поличным закладчиков наркотика

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции во внерабочее время задержали с поличным закладчиков наркотика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление внутренних дел Мингорисполкома.

Речь идет о двух случаях. В первом сотрудник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, возвращаясь домой после рабочей смены, заметил, как неизвестный во дворе жилого дома роется в земле, что-то прячет и фотографирует. Оперативник задержал мужчину и вызвал коллег из наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска. Выяснилось, что 26-летний минчанин на протяжении недели приобретал наркотик в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ, фасовал их на мелкие дозы и распространял в укромных местах города. При обыске сотрудники милиции изъяли у него более 20 г порошкообразного вещества, содержащего в своем составе альфа-РVР.

Во втором случае фигурантом стал 20-летний минчанин. Студент одного из столичных вузов успел проработать на интернет-магазин по продаже наркотиков полгода. Он ежедневно в различных районах Минска раскладывал запрещенные вещества и скидывал координаты своему куратору. Задержали молодого человека с поличным возвращавшиеся с работы сотрудники ОМОН. Они заметили парня, который вел себя подозрительно и копался в земле. Прибывшие сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска обнаружили у студента более 30 закладок альфа-РVР общим весом более 60 г.

Как признались задержанные, таким образом они хотели заработать много денег. Ранее к уголовной ответственности минчане не привлекались.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский и Октябрьский РОСК (Минска), где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-