Спасатели деблокировали водителя в Борисовском районе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе спасатели деблокировали водителя, сообщили БЕЛТА в МЧС.

18 сентября в 23.52 в МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Гагарина и Ватутина в Борисове. Требовалось помочь деблокировать человека. На месте выяснилось, что легковой автомобиль Mazda 626 врезался в бетонное дорожное ограждение.

К прибытию спасателей водитель был в сознании. Со слов мужчины, когда сработали подушки безопасности, он ударился головой. Выбраться сам не мог: сработал центральный замок, и все двери были заблокированы.

При помощи гидравлического инструмента работники МЧС отжали водительскую дверь, освободили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.-0-