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15 августа 2020, 13:00

Спасатели ликвидировали пожар в торгово-деловом центре в Витебске

Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в торгово-деловом центре в Витебске. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

"14 августа в 8.38 спасателям поступило сообщение, что в торгово-деловом центре "Беларусь" на улице Генерала Белобородова в Витебске сработала пожарная сигнализация", - говорится в сообщении.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, задымление было на цокольном этаже здания. Выяснилось, что в одном из торговых павильонов произошло загорание окна, корпуса двух кондиционеров, упаковочного полиэтилена, в результате чего сработала пожарная сигнализация. До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 19 сотрудников.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. В МЧС отметили, что рассматриваются две версии: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и поджог.-0-

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