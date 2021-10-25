Спасатели ликвидируют пожар на льнозаводе в Лиозно

Фото Витебского областного УМЧС
25 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в 13.50 в центр оперативного управления Лиозненского РОЧС поступило сообщение о пожаре на Лиозненском льнозаводе. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение шахи льнотресты. Площадь пожара составляет около 3 тыс. кв.м.
Для тушения пожара привлечены 14 единиц техники и 34 человека, из них 10 единиц техники и 30 работников МЧС. Проводятся работы по тушению пожара и защите второй половины навеса.-0-
Фото и видео Витебского областного УМЧС