Спасатели нашли заблудившегося в Вороновском районе грибника

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчину, потерявшегося в лесном массиве возле деревни Веканцы Вороновского района, искали с помощью спасателей и милиции, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение в службу спасения поступило после десяти вечера 2 сентября. Супруга потерявшегося жителя района пояснила, что ее муж выехал на велосипеде из дома в лес за грибами и с тех пор связь с ним пропала, местонахождение мужчины было неизвестно.

В результате поисковой операции в 23.21 мужчина был найден в лесу работниками МЧС. В медицинской помощи он не нуждался.-0-