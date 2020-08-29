Спасатели нашли заблудившуюся ягодницу в Брестском районе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе пенсионерка ушла собирать ягоды и потерялась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

28 августа в 18.35 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске пенсионерки возле железнодорожной станции Дубок в Брестском районе, которая утром отправилась в лес собирать ягоды и потерялась. В поисковой операции были задействованы спасатели, сотрудники милиции и лесхоза. В 19.44 потерявшаяся была обнаружена работниками МЧС - она вышла на сигналы СГУ (сигнальной громкоговорящей установки). В медицинской помощи не нуждалась.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, следует изучить правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме того, теряются и дети. "Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. Подробнее о правилах читайте в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала", а также смотрите тематический выпуск "Энциклопедии безопасности", - добавили в МЧС.-0-