Спасатели помогли выйти из леса заблудившейся в Пружанском районе сборщице ягод

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившейся сборщице ягод, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

За помощью к спасателям 14 сентября около 18.10 обратилась женщина 1971 года рождения. Она рассказала, что потерялась в лесу возле деревни Клепачи. Утром она пошла за ягодами, а возвращаясь, поняла, что не может найти дорогу домой. На выручку ей выехали работники Пружанского РОЧС.

"Проезжая по лесу, мы поддерживали связь с потерявшейся, включали сигнальное громкоговорящее устройство, но она не слышала звуки сирены. После этого запросили у нее геоданные и с помощью приложения определили ее местонахождение. Женщине порекомендовали оставаться на месте и дожидаться помощи. Вскоре мы нашли ее и вывели к машине", - рассказали спасатели.

В медицинской помощи женщина не нуждалась.

Специалисты не рекомендуют ходить в лес в одиночку, особенно этот совет актуален в сезон сбора ягод и грибов. О своем предполагаемом маршруте и времени возвращения домой лучше рассказать родственникам и знакомым, предупредить их об изменении планов. В лес нужно одевать удобную и непромокаемую одежду и обувь, взять с собой телефон, воду, лекарства, нож и спички.-0-