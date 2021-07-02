2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели потушили возгорание на рынке в Борисове, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"1 июля в 16.28 спасателям поступила информация о возгорании павильонов на территории Ново-Борисовского рынка в Борисове. О происшествии сообщил очевидец", - рассказали в МЧС.

Прибывшие подразделения МЧС установили, что горят четыре торговых павильона на открытой территории рынка. Существовала угроза распространения пожара на соседние объекты. Спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара огнем уничтожены четыре павильона. Причина устанавливается.

Пострадавших нет.-0-