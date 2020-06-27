Спасатели в Гомеле помогли вытащить руку двухлетней девочки из бутылки

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские спасатели помогли вытащить руку двухлетней девочки из бутылки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям в 12.15 26 июня поступило сообщение о том, что маленькому ребенку необходима помощь. Они незамедлительно отправились на место. Оказалось, что девочка 2018 года рождения засунула кисть правой руки в пятилитровую пластиковую бутылку и обратно достать не смогла.

Работники МЧС при помощи подручных средств извлекли руку ребенка. Девочка не пострадала, в госпитализации не нуждается.-0-