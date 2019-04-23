Спасатели в Витебском районе при тушении пожара нашли мины времен войны

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе во время тушения пожара в лесу спасатели нашли минометные мины времен Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
Возле деревни Степанково сегодня горела сухая трава. Когда спасатели приехали на место происшествия и начали тушить пламя, то обнаружили, что рядом поработали черные копатели - на поверхности лежало несколько снарядов.
Сотрудники МЧС вызвали саперов, в итоге было обнаружено 36 минометных мин калибра 81 мм. Все находки вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-
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