Спасатели за сутки нашли троих потерявшихся в лесах

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели за сутки нашли троих человек, потерявшихся в лесах Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, с 6.00 14 октября до 6.00 15 октября поступили сообщения о четырех гражданах, которые пропали в лесных массивах на территории двух районов Гомельской и Минской областей.

Для поиска были задействованы 11 единиц техники и 40 человек, из них 4 единицы техники и 11 работников МЧС. Работники МЧС обнаружили трех человек. Не найден один пропавший в Жлобинском районе Гомельской области. Его поиски продолжаются.-0-