Спасатели за сутки помогли вытащить из снежных заносов 61 автомобиль

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки спасатели помогли вытащить из снежных заносов 61 автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"4 февраля на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления в виде сильных снегопадов (до 22 мм в городе Столбцы Минской области), максимальная высота снежного покрова в Гродно - 47 см. Работниками МЧС оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 61 автомобиля. Зафиксированы 5 случаев падения деревьев (в Минской области - 1, в Могилевской - 4 случая)", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Работниками МЧС и организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. -0-