Ссора превратилась в поножовщину: в Могилеве совершено убийство с особой жестокостью

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийство с особой жестокостью совершено в Могилеве, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.
Утром 6 ноября в своем жилище был найден без признаков жизни 62-летний мужчина.
"Предварительно установлено, что хозяин квартиры и его 52-летний знакомый распивали спиртные напитки. В ходе совместного отдыха между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом потерпевшему. От полученных травм последний скончался на месте", - уточнили в СК.
Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области осмотрели место происшествия. Изъяты следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования.
С подозреваемым в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сейчас проводятся следственные действия.-0-