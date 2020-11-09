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09 ноября 2020, 14:27

Столичные правоохранители задержали сбытчиков марихуаны и мефедрона

Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Фрунзенского и Московского РУВД Минска установили сбытчиков наркотиков, а также их покупателей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Так, во Фрунзенском районе столицы правоохранители задержали 40-летнего минчанина и его 31-летнего товарища. В сарае и в автомобиле у задержанных правоохранители обнаружили марихуану общим весом более 170 г. Мужчины пояснили, что приобрели наркотик у своего знакомого для личного употребления. За трехлитровую банку с марихуаной задержанные заплатили $800", - рассказали в ГУВД.

Поставщиком дурмана оказался 52-летний мужчина. Задержанный пояснил, что летом на приусадебном участке обнаружил кусты дикорастущей конопли. Мужчина ее сорвал, высушил, а после продавал своим знакомым крупными партиями. В ходе обыска у ранее судимого наркоторговца правоохранители обнаружили порядка 370 г запрещенного вещества.

А в Московском районе у 28-летнего мужчины сотрудники милиции обнаружили 13 свертков с мефедроном общим весом 26 г. К слову, перед задержанием он успел сделать аналогичное количество закладок.

По информации оперативников, подозреваемый на протяжении двух месяцев работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. С целью распространения запрещенных веществ житель Бреста переехал в столицу, где проживал вместе с 20-летней девушкой. В ходе обыска у нее также был обнаружен наркотик. Девушка призналась, что пока она проживала у подозреваемого, он ее постоянно угощал запрещенными веществами, а сам ходил делать закладки.

Правоохранительными органами проводится дальнейшая проверка с целью выявления круга иных сбытчиков и покупателей. Материалы проверки переданы во Фрунзенский и Московский (Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-

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