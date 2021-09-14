Столичный наркоконтроль задержал лицеистку и ее подельника за распространение психотропа

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У 16-летней лицеистки и ее 19-летнего подельника изъято 500 г психотропа. Такая информация содержится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
На юных дилеров вышел столичный наркоконтроль. Молодые люди работали на виртуальный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.
"Установлено, что в условленном месте дуэт получал крупные партии товара, фасовал их на более мелкие и делал закладки в Минске и его окрестностях. По месту жительства задержанных и в тайниках оперативники обнаружили около 500 г пара-метилэфедрона", - рассказали в МВД.
После этого были задержаны с поличным еще два наемника этого же магазина. Мужчины - одному 33 года, другому 41 год - хранили при себе и в тайниках в столице более 100 г аналогичного психотропного вещества.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-