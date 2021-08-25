Строительная организация в Могилеве уличена в сокрытии налогов - заведены уголовные дела

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25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Строительная организация в Могилеве вывела через своих сотрудников почти Br250 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.Нарушение выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева во время налоговой проверки организации, занимающейся строительством зданий. Фирма обналичивала денежные средства через своих работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей."Регулярно поступающие от организации выплаты работники предприятия, являющиеся ИП, под видом личного дохода снимали со своих расчетных счетов в банке и передавали директору, - уточнили в пресс-службе. - Данный механизм использовался исключительно во избежание перечисления налогов в бюджет".Фирма признана налоговым агентом, и из сумм доходов, выплаченных указанным лицам в размере Br248,3 тыс., предъявлен к уплате подоходный налог в сумме Br32,3 тыс. Сумма налога поступила в бюджет в полном объеме.В отношении виновных лиц заведены уголовные дела.-0-