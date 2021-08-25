Строительная организация в Могилеве уличена в сокрытии налогов - заведены уголовные дела

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25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Строительная организация в Могилеве вывела через своих сотрудников почти Br250 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
Нарушение выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева во время налоговой проверки организации, занимающейся строительством зданий. Фирма обналичивала денежные средства через своих работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
"Регулярно поступающие от организации выплаты работники предприятия, являющиеся ИП, под видом личного дохода снимали со своих расчетных счетов в банке и передавали директору, - уточнили в пресс-службе. - Данный механизм использовался исключительно во избежание перечисления налогов в бюджет".
Фирма признана налоговым агентом, и из сумм доходов, выплаченных указанным лицам в размере Br248,3 тыс., предъявлен к уплате подоходный налог в сумме Br32,3 тыс. Сумма налога поступила в бюджет в полном объеме.
В отношении виновных лиц заведены уголовные дела.-0-
Нарушение выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева во время налоговой проверки организации, занимающейся строительством зданий. Фирма обналичивала денежные средства через своих работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
"Регулярно поступающие от организации выплаты работники предприятия, являющиеся ИП, под видом личного дохода снимали со своих расчетных счетов в банке и передавали директору, - уточнили в пресс-службе. - Данный механизм использовался исключительно во избежание перечисления налогов в бюджет".
Фирма признана налоговым агентом, и из сумм доходов, выплаченных указанным лицам в размере Br248,3 тыс., предъявлен к уплате подоходный налог в сумме Br32,3 тыс. Сумма налога поступила в бюджет в полном объеме.
В отношении виновных лиц заведены уголовные дела.-0-