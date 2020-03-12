Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент первого курса химического факультета БГУ Данила Леонков спас тонувшую в Свислочи женщину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Во время вечерней прогулки у реки он увидел тонущего человека. Сбросив лишние вещи, студент прыгнул в воду, дотянул до берега тонувшую женщину и передал ее врачам для оказания медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.

За самоотверженный поступок студенту вручили грамоту Минского городского управления МЧС. Награду за активное участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации, проявленные героизм, мужество, самоотверженность и решительные действия при спасении тонущего человека Даниле Леонкову передал заместитель начальника центра оперативного управления Павел Сергиенко. Также за действия при спасении на воде студенту объявлена благодарность Минской городской организации ОСВОД.

В ближайшее время будет подано ходатайство о награждении Данилы Леонкова медалью "За спасенную жизнь".-0-